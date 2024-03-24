شرطة الكرخ تلقي القبض على متهم دهس شرطي مرور أثناء الواجب ولاذ بالفرار

2024-03-24 22:24:02 - المصدر: واع

بغداد- واعأعلنت وزارة الداخلية، اليوم الأحد، أن قيادة شرطة الكرخ ألقت القبض على متهم دهس شرطي مرور أثناء الواجب ولاذ بالفرار.وقالت الوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): "بعد ورود إخبار عبر السيطرة المركزية بتعرض منتسب مرور لحادث دهس من قبل سائق عجلة ولاذ بالفرار الى جهة مجهولة ضمن منطقة الحرية، تم على الفور تشكيل فريق عمل بتوجيه من قائد شرطة بغداد الكرخ اللواء الحقوقي بلاسم حمد حسن، وتم الانتقال لمحل الحادث ومتابعة كاميرات المراقبة والتوصل الى رقم العجلة وحائزها، وتم التوصل لمحل سكنه".وأضافت، "بعد جمع المعلومات والتحري تم التوصل لمكان تواجده والقبض عليه وضبط العجلة بحوزته وإيداعه التوقيف"، مشيرة إلى أنه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وفق القانون".