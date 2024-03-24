2024-03-24 22:24:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأعلنت وزارة الداخلية، تسجيل انخفاض في نسبة الحوادث والمخالفات المرورية في الطرق السريعة.وقال الناطق باسم الداخلية وخلية الإعلام الأمني العميد مقداد ميري في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أنه "بعد تفعيل نظام المرور الذكي سجلنا انخفاضاً في نسبة الحوادث والمخالفات المرورية في الطرق السريعة وداخل المدن في بغداد والمحافظات ، وكانت أعلى المخالفات المسجلة هي بسبب السرعة العالية يليها عدم ارتداء حزام الأمان ومن ثم استخدام الهاتف النقال".