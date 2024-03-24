رئيس الجمهورية يستقبل رئيس وأعضاء المحكمة الاتحادية العليا

2024-03-24 22:24:02 - المصدر: ايرث نيوز

استقبل رئيس الجمهورية الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الأحد، ببغداد، رئيس المحكمة الاتحادية العليا القاضي جاسم محمد عبود وعددا من القضاة أعضاء المحكمة. وفي مُستهل اللقاء تبادل رئيس الجمهورية ورئيس وأعضاء المحكمة الاتحادية التبريكات بمناسبة شهر رمضان المبارك، مُعربين عن أمنياتهم أن ينعم العراق والعراقيون بالأمن والأمان والاستقرار. وأكد رئيس الجمهورية أن الأمن والاستقرار […]

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