ظريف: تفاوضنا مع امريكا بشأن العراق وافغانستان.. لايجب ترك أمر غزة إلى المقاومة

2024-03-24 22:30:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم-ترجمة

كشف وزير الخارجية الايراني الاسبق محمد جواد ظريف، جملة من الاسرار وكواليس تسنمه منصب وزارة الخارجية، مشيرا الى ان عمله في امريكا وقدومه الى ايران لتسنم المنصب جعله غريبا عن محيطه لفترة من الزمن.

وقال ظريف، انه عملت لمدة ست إلى سبع سنوات تقريبًا من القنصلية في سان فرانسيسكو، حيث كنت أعمل على أساس فخري وأدفع ثمن موقف السيارات الخاص بي، حتى الوقت الذي كنت فيه موظفًا محليًا في سفارة نيويورك لكن معظم زملائي في وزارة الخارجية لم يعرفوا هذه التفاصيل جئت إلى طهران من أمريكا، وفي نفس الوقت، رغم أنني كنت عسكريا، أصبحت نائب وزير الخارجية، قضيت خدمتي العسكرية في وزارة الخارجية، منذ البداية، كان هناك همسات معارضة لي والادعاء بأنني مؤثر خارجي.

واضاف انه اعتقد الكثيرون في وزارة الخارجية أنني لا أعرف كيف أصلي لأنني جئت من أمريكا، الانطباعات الأولى ليست صحيحة أبدًا، عندما قرأت الآيات القرآنية بدون أخطاء في المجلس الإسلامي لخطاب الثقة، قال لي بعض النواب: "هل تعرف كيف تقرأ القرآن؟"

واشار الى انه أعتقد أنه من غير المرجح أن نتمكن من حل خلافاتنا مع أمريكا، وعلينا إدارة الخلافات وإخراج هذه الخلافات من حالة التوتر التي تجعل الدول الأخرى غير قادرة على إقامة علاقات جيدة معنا، في رأيي، لقد تفاوضنا بالفعل مع الولايات المتحدة بشأن أفغانستان والعراق، والآن يجب أن نكون حاضرين بشكل مباشر في المفاوضات المتعلقة بغزة في موقف دعم شعب غزة، ولا يمكننا تفويض هذا العمل، ولا يمكننا الاستعانة بمصادر خارجية للمصالح الوطنية والمقاومة، نحن أنفسنا يجب أن نكون حاضرين.



