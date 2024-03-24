2024-03-24 22:36:08 - المصدر: منصة إيشان

التقى رئيس المحكمة الاتحادية القاضي جاسم العميري، اليوم الأحد، رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد، فيما بحثا الإشكالات التي تواجه بغداد وأربيل. وقالت رئاسة الجمهورية في بيان ورد لمنصة “إيشان”، إن “رشيد استقبل القاضي جاسم محمد عبود وعددا من القضاة أعضاء المحكمة”. وأضافت، أن “رئيس الجمهورية أكد أن الأمن والاستقرار المستتب الذي ينعم به البلد يمُثل […]

ظهرت المقالة رئيس المحكمة الاتحادية يبلغ رئيس الجمهورية: نقف على مسافة واحدة من الجميع أولاً على Eishan.