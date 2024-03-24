احياء ديالى تغرق بعد موجة امطار غزيرة ودوائر المحافظة تستنفر (فيديو)

2024-03-24 23:18:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ شهدت محافظة ديالى، يوم الأحد، غرق معظم الأحياء السكنية والشوارع بفعل غزارة الأمطار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، إن "مناطق المحافظة شهدت أمطاراً غزيرة أدت إلى غرق معظم الأحياء السكنية والشوارع في المحافظة".

وأضاف أن"القوات الأمنية وطواقم البلدية والدفاع المدني وبقية الدوائر الخدمية دخلت حالة الاستنفار القصوى".

وأشار الى أن "المناطق الحدودية الشرقي من المحافظة استنفرت أيضا بفعل غزارة الأمطار تحسبا لوصول سيول جارفة".