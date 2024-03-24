محافظة بغداد تعطل الدوام الرسمي ليوم غد الإثنين لدوائر المحافظة بسبب الأمطار

2024-03-24 23:24:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت محافظة بغداد، مساء اليوم الأحد، (24 آذار 2024)، عن تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الإثنين لدوائر المحافظة بسبب الأمطار.

وذكر بيان لاعلام المحافظة تلقته "بغداد اليوم"، انه "واستنادا لقرار مجلس محافظة بغداد محافظ بغداد عبد المطلب العلوي، تقرر تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الاثنين، في الدوائر التابعة إلى حكومة بغداد المحلية".

واستثنى قرار التعطيل بحسب البيان "الدوائر الخدمية بسبب الأمطار".