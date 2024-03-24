يمتلك اكثر من 80 مقاتلة ومروحية روسية.. "العمود الفقري" لسلاح الجو العراقي محروم من الصيانة

2024-03-24 23:30:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اكد عضو لجنة الأمن النيابية النائب ياسر اسكندر، اليوم الأحد (24 آذار 2024)، بان العراق اتخذ خطوات جدية في ملف اصلاح الطائرات الروسية.

وقال اسكندر في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "القوة الجوية سلاح مهم للدفاع عن البلاد وتعزيز قدراته وهي تأتي ضمن أولويات الأمن القومي بشكل مباشر"، لافتا الى أن "العديد من الطائرات الروسية توقفت عن العمل بسبب تأخر الصيانة الدورية".

وأضاف، أن "العقوبات على موسكو اعاقت ملف الصيانة وشراء قطع الغيار لكن وزارة الدفاع اتخذت خطوات جدية من اجل اعادة صيانة الطائرات بما يسهم في امكانية تحليقها مرة اخرى لتنفيذ الواجبات ودعم القطعات العسكرية".

وأشار الى أن "بغداد اتخذت قرارا ستراتيجيا بتعزيز قدرات القوة الجوية والدفاع الجوية لاهميتهما وسيكون هناك خارطة طريق تعتمد بالأساس على تعدد مصادر الأسلحة والمعدات بما يضمن مرونة عالية في حماية الأجواء ودرء مخاطر اي تهديدات خارجية او داخلية".

ويمتلك العراق 21 طائرة سوخوي 25 الروسية، كما يمتلك 60 مروحية روسية الا ان بعضها خرجت عن الخدمة وسط عدم امكانية شراء قطع غيار او صيانتها بسبب العقوبات الغربية على روسيا بعد الحرب على اوكرانيا، بحسب تقارير.