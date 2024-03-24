اعتقال منفذي السطو المسلح على صيرفة في بغداد

2024-03-24 23:30:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اعلنت وزارة الداخلية اليوم الاحد (24 اذار 2024)، اعتقال عصابة اقتحمت وسرقت من شركة صرافة في حي الخضراء بالعاصمة بغداد مبلغ مالي قيمته 200 مليون دينار.





وقال الناطق باسم الداخلية العميد مقداد ميري، في بيان تلقته "بغداد اليوم"، ان "مكافحة إجرام بغداد، سجلت حادث سرقة إحدى شركات الصيرفة الواقعة ضمن منطقة حي الخضراء في العاصمة بغداد، من خلال قيام عصابة مسلحة باقتحام الشركة وسرقة مبلغ مالي من عمالات اجنبية متعددة قيمتها (200) مليون دينار عراقي، بعد ان تم تقييد صاحب وعامل الشركة من قبل متهمين اثنين والهروب داخل الازقة في عدد من المناطق السكنية".





واضاف ان "مديرية مكافحة اجرام بغداد، شرعت بتشكيل فريق بعمل مختص تمكن بعد جمع المعلومات من القاء القبض على احد المتهمين الذي اعترف بأرتكابه السرقة بالاشتراك مع متهم اخر هرب الى محافظة واسط"، مشيرا الى انه "توجهت قوة الى المكان الذي يختبئ فيه والقت القبض عليه وضبطت السلاح المستخدم والمبالغ المسروقة وكل ما له مساس بالجريمة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما لينالا جزاءهما العادل".