محافظ ذي قار يبحث مع محافظ كربلاء تبادل الخبرات في مجال تطوير المشاريع والخدمات

2024-03-24

شبكة أخبار الناصرية: بحث محافظ ذي قار مرتضى الابراهيمي اليوم الاحد مع محافظ كربلاء نصيف جاسم الخطابي إمكانية نقل تجارب محافظة كربلاء المقدسة في مجال تنفيذ وتطوير مشاريع البنى التحتية والخدمات لمحافظة ذي قار. وذكر بيان تابعته شبكة أخبار الناصرية، ان هنالك تعاون مستقبلي بين محافظتي ذي قار و كربلاء...

