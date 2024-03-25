توجيه من الاتصالات لديمومة خدمة الإنترنت تزامنا مع موجة الأمطار

2024-03-25 00:06:02 - المصدر: واع

بغداد – واعوجهت وزارة الاتصالات، باستنفار ملاكاتها الهندسية والفنية لضمان ديمومة الإنترنت تزامناً مع موجة الأمطار في بغداد والمحافظات.وذكرت الوزارة في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "الملاكات الهندسية والفنية في وزارة الاتصالات أستنفرت جهودها تزامناً مع موجة الامطار التي شهدتها العاصمة الحبيبة بغداد وعدد من المحافظات لضمان ديمومة خدمة الانترنت".وأضافت، أن "الملاكات باشرت بالحفاظ على المولدات الكهربائية اثر انقطاع التيار الكهربائي بسبب موجة الامطار والحفاظ على اللوحات الالكترونية للمولدات من رشقات المطر وتجهيز الوقود للمواقع كافة، ليلاً وتلافياً لاي نقص في مادة الكاز والحفاظ على الممتلكات من خلال الوقاية والسلامة المهنية واي طارئ قد تتعرض له بدالات المديريات وذلك من اجل الحفاظ على الخدمة وديمومتها لمواطنينا ".