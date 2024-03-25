الحشد الشعبي يستنفر كوادره وآلياته لإسناد أمانة بغداد لتصريف مياه الأمطار

2024-03-25 00:06:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأعلنت هيئة الحشد الشعبي، استنفار كوادرها وآلياتها لإسناد أمانة بغداد لتصريف مياه الأمطار.وذكرت الهيئة في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أنه "بتوجيه من قيادة العمليات المشتركة، قام الجهد الخدمي و مديرية الهندسة العسكرية في الحشد الشعبي باستنفار الكوادر والآليات لإسناد امانة بغداد لسحب ودعم عملية تصريف مياه الأمطار ؛ جراء الأمطار الغزيرة التي تشهدها العاصمة".