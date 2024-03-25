الحشد الشعبي يستنفر كوادره وآلياته لإسناد أمانة بغداد لتصريف مياه الأمطار
2024-03-25 00:06:02 - المصدر: واع
بغداد – واع
أعلنت هيئة الحشد الشعبي، استنفار كوادرها وآلياتها لإسناد أمانة بغداد لتصريف مياه الأمطار.
وذكرت الهيئة في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أنه "بتوجيه من قيادة العمليات المشتركة، قام الجهد الخدمي و مديرية الهندسة العسكرية في الحشد الشعبي باستنفار الكوادر والآليات لإسناد امانة بغداد لسحب ودعم عملية تصريف مياه الأمطار ؛ جراء الأمطار الغزيرة التي تشهدها العاصمة".
أعلنت هيئة الحشد الشعبي، استنفار كوادرها وآلياتها لإسناد أمانة بغداد لتصريف مياه الأمطار.
وذكرت الهيئة في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أنه "بتوجيه من قيادة العمليات المشتركة، قام الجهد الخدمي و مديرية الهندسة العسكرية في الحشد الشعبي باستنفار الكوادر والآليات لإسناد امانة بغداد لسحب ودعم عملية تصريف مياه الأمطار ؛ جراء الأمطار الغزيرة التي تشهدها العاصمة".