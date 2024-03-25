"تحت خطين" يناقش مضمون الدراما العراقية الرمضانية ومعالجاتها

2024-03-25 00:12:03 - المصدر: واع

بغداد- واعناقش برنامج "تحت خطين" الذي يعرض على العراقية الإخبارية، مضمون الدراما العراقية الرمضانية ومعالجاتهاوقال نقيب الفنانين العراقيين جبار جودي خلال البرنامج، إن "كثرة الأعمال الدرامية في الموسم الرمضاني مفرح"، مؤكدا أنه "لا يمكن لأي مسلسل درامي أن ينسلخ عن الواقع".وأضاف، أن "الكثير من المسلسلات الحالية تلامس الواقع العراقي"، مبيناً "نحن بحاجة إلى طاولة القراءة لمراجعة الأعمال".وأشار إلى أن "الوسط الفني بعيد بالكامل عن تجاذبات الوسط السياسي"، مؤكداً أن "الأمر الولائي يلجأ إليه المحامون لإيذاء الخصوم".من جانبه قال مدير الدراما في شبكة الإعلام العراقي وديع نادر، إنه "من خلال الدراما يمكن صناعة حياة جديدة"، لافتا إلى "أننا في شبكة الإعلام تختلف عن القنوات الفضائية الأخرى لأننا ملتزمون بمحددات مجتمعية".وأضاف، أن "هناك لجاناً متخصصة في تدقيق الأفكار والنصوص ومراجعتها"، مؤكدا أنه "لأول مرة بتاريخ شبكة الإعلام يتم تقديم أربعة مخرجين من الشباب منهم علي سعد ويونس لطيف ومحمد جعفر وملاك عبد علي".وأشار إلى أن "هنالك محددات وضوابط صارمة في اختيار النصوص الدرامية"، مبينا: "أنجزنا 8 مسلسلات إذاعية في الموسم الرمضاني".