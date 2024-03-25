2024-03-25 00:18:09 - المصدر: جريدة الصباح

بغداد: الصباح





أبدى رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، أمس الأحد، حرص الحكومة على إزالة جميع المعوقات التي تعترض عمل الشركات الإيطاليَّة في العراق.

وأوضح بيان المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، أن "السوداني استقبل السفير الإيطالي لدى العراق ماوريتزيو غريغانتي"، مبيناً أنه "جرى، خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية، وتطوير آفاق التعاون في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية، بما يحقق المنفعة المتبادلة للبلدين الصديقين". وجدد رئيس الوزراء التأكيد على "حرص الحكومة على إزالة جميع المعوقات التي تعترض عمل الشركات الإيطالية في العراق"، مشيراً إلى "حرص واهتمام الحكومة بدعم الاستثمار وفسح المجال أمام عمل القطاع الخاص المحلي والأجنبي". من جانبه، عبر غريغانتي عن "اهتمام حكومة بلاده بتنمية العلاقات مع العراق"، لافتاً إلى أن "بلاده تنتظر زيارةً مستقبلية لرئيس الوزراء إلى إيطاليا؛ من أجل رفع مستوى التعاون وتوثيق مجالات الشراكة".