2024-03-25 00:18:09 - المصدر: جريدة الصباح

‎بغداد: الصباح

قال رئيس الجمهوريَّة عبد اللطيف جمال رشيد، إن العراق عازم على مواصلة نهج الإصلاح والقضاء على حالات الفساد، وبناء علاقات وطيدة مع الدول تخدم المصالح المتبادلة.

وذكر بيان رئاسي أن "رئيس الجمهورية استقبل سفيرة الولايات المتحدة الأميركية لدى العراق إلينا رومانسكي، وجرى خلال اللقاء استعراض الأوضاع على الصعيدين الإقليمي الدولي، والتأكيد على دعم فرص السلام والأمن والاستقرار في المنطقة".

وأكد رشيد، بحسب البيان "الحرص على مواصلة بناء علاقات وطيدة مع الدول تخدم المصالح المتبادلة وتحترم السيادة الوطنية، وتعزز التعاون المشترك في مختلف المجالات". وأشار إلى "عزم العراق على مواصلة نهج الإصلاح والقضاء على حالات الفساد، وبناء شراكات متميزة تسهم في تحقيق التنمية الشاملة والنمو الاقتصادي،" مؤكداً "أهمية الإفادة من الخبرات والتجارب وتوظيفهما لكسب المهارات والارتقاء بواقع القطاعات الاقتصادية والتجارية والزراعية والبيئية والطاقة".

وأكد رئيس الجمهورية "أهمية إيجاد الحلول للمسائل العالقة بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان وفقاً للدستور والقانون والتفاهمات السياسية، مبيناً "الرغبة لدى الجانبين في مواصلة الحوار لحسم موضوع الموازنة ودفع مستحقات موظفي إقليم كردستان أسوة بأقرانهم من الموظفين".

من جانبها، أكدت السفيرة الأميركية، "رغبة بلادها في تطوير العلاقات بين البلدين وتعزيز التعاون بما يخدم الشعبين الصديقين".



