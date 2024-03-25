ذي قار.. حادثا دهس يوديان بحياة شخصين

2024-03-25 00:24:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ افاد مصدر امني بمحافظة ذي قار، اليوم الاحد، بمصرع شخصين بحادثي دهس في شمال المحافظة ومركز مدينة الناصرية.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، ان "حادث دهس أدى إلى وفاة مواطن في الأربعينات من عمره بقرية الثلاثة في مدينة الناصرية مركز المحافظة"، لافتا إلى أن "حادث دهس ثاني أدى لمصرع طفلة عمرها 6 سنوات بقرية ال عواد بقضاء الشطرة شمالي محافظة ذي قار".

وبين المصدر، ان "القوات الامنية اوقفت المتسببين بالحادثين على ذمة التحقيق، حيث أن أحدهما منتسب امني".