2024-03-25 00:24:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- متابعة

قالت السفيرة الأمريكية لدى بغداد، ألينا رومانوفسكي، اليوم الأحد، (24 آذار 2024)، إن "تنظيم داعش لا يزال يشكل تهديدا في العراق".

وأضافت رومانوفسكي في تصريح لرويترز، تابعته "بغداد اليوم"، أن "عمل التحالف العسكري الذي تقوده الولايات المتحدة مع العراق لهزيمة (داعش) بشكل كامل، لم ينته بعد".

وتأتي تصريحات السفيرة في وقت يقول فيه مسؤولون عراقيون كبار، منهم رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، إن داعش لم يعد يشكل تهديدا في العراق، ولم تعد هناك حاجة للتحالف، حتى مع استمرار أعضاء داعش في تنفيذ هجمات في أماكن أخرى.

وأشارت السفيرة الأمريكية لدى بغداد إلى أن "الهجوم الذي نفذه تنظيم داعش في روسيا يذكرنا بضرورة هزيمة التنظيم في كل مكان".

وكان داعش الارهابي أعلن عبر تيليغرام مسؤوليته عن الهجوم على قاعة حفلات موسيقية في قاعة "كروكس سيتي" بالقرب من موسكو، أول أمس الجمعة، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 137 شخصا وإصابة أكثر من 100 آخرين.

ونكست روسيا الأعلام، اليوم الأحد، حدادا على ضحايا الهجوم. وقال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، إن "روسيا ستتعقب المسؤولين عن مذبحة قاعة الحفلات أينما كانوا وأيا من كانوا".

يشار الى ان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني يعتزم زيارة واشنطن منتصف الشهر المقبل ولقاء الرئيس الامريكي جو بايدن في البيت الأبيض.

وسيبحث السوداني وبايدن "في أفق العلاقة المستقبلية في مرحلة ما بعد التحالف الدولي لمحاربة داعش، وأفضل السبل للانتقال إلى شراكة شاملة بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية، في ضوء اتفاقية الإطار الستراتيجي بين البلدين في المجالات السياسية والاقتصادية والمالية والثقافية والتعليمية والأمنية" بحسب بيان لمكتب رئيس مجلس الوزراء.