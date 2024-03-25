تكليف مثنى التميمي محافظا لديالى لتصريف الأعمال (وثيقة)

2024-03-25 00:24:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعادت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم الأحد، (24 آذار 2024)، تكليف محافظ ديالى، مثنى التميمي، لإدارة منصب المحافظ كتصريف اعمال

وبحسب وثيقة لمكتب المحافظ تلقتها "بغداد اليوم"، انه "لم يتضح السند القانوني لانفكاك المحافظ السابق بموجب المادة 30 من قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم رقم 21 لسنة 2008 المعدل"، مشيرة الى، أن "المحافظ السابق ونائبيه ورؤساء الوحدات الإدارية سيستمرون بوظائفهم في تسيير الأمور اليومية، لحين تشكيل حكومة محلية جديدة".

وعاد المحافظ السابق مثنى التميمي، إلى مهامه على خلفية وصول قرار أمانة مجلس الوزراء إلى محافظة ديالى.

يشار الى ان نائب محافظ ديالى الأول كريم علي أغا كان قد تسلم منصب المحافظ بالوكالة طيلة الفترة الماضية.

وتشهد ديالى خلافا بين القوى الفائزة في انتخابات مجلس المحافظة على منصب المحافظ رغم الجهود الحثيثة في بغداد لحلحلة الأمور.











