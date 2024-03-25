مكافحة إجرام بغداد تقبض على متهمين باختطاف حدث واغتصابه

2024-03-25 00:32:03 - المصدر: ايرث نيوز

تمكنت مكافحة إجرام بغداد، اليوم الأحد، من إلقاء القبض على ثلاثة متهمين قاموا بخطف حدث واغتصابه.وذكر وزارة الداخلية في بيان ورد لوكالة إيرث نيوز، أنه “من خلال جميع المعلومات وبعمل ميداني مكثف، وبعد تسجيل شكوى عن وجود حالة خطف واغتصاب، تمكنت مفارز مكافحة إجرام بغداد وبعد تشكيل فريق عمل مختص من قسم الكرخ لمكافحة الإجرام، […]

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