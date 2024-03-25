مسيرات ليلية شمال البصرة لتأييد قائد شرطتها في ردع الخارجين عن القانون (فيديو)

2024-03-25 01:18:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - البصرة

شهدت مناطق شمال البصرة، يوم الأحد (24 آذار 2024)، مسيرات ليلية حاشدة نظمها وجهاء وشيوخ عشائر لتأيد لمدير شرطة شمال البصرة اللواء علي محسن مشاري المحمداوي وخطواته الرادعة للخارجين عن القانون.

وقال مشاركون في المسيرات لـ"بغداد اليوم"، إن "اللواء علي محسن مشاري اعاد الحياة الطبيعية لمناطق شمال البصرة بعد تسنمه المنصب ومطاردته مجموعة للخارجين عن القانون كانوا يسيطرون على مناطق شمال البصرة نتيجة نفوذهم الحزبي والعشائري"، مؤكدين أن "مذكرات قبض لم تفعل منذ سنوات رغم صدورها تم تنفيذها من قبل مشاري دون مجاملة اي طرف ورغم انتماء المطلوبين لجهات مسلحة".

ودعا المشاركون في المسيرات، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ومحافظ البصرة بـ"دعم مشاري وتزويده بالسلاح والمعدات للقضاء على عصابات الجريمة المنظمة والخارجين عن القانون، ممن يمتلكون الأموال والسلاح الثقيل والمتوسط، ولديهم غطاء سياسي".

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