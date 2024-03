تلفزيون الناصرية: مجهولون يطلقون النار على منزل عضو مجلس ذي قار احمد سليم

2024-03-25 01:24:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية: كشف مصدر في شرطة ذي قار عن استهداف منزل عضو في مجلس محافظة ذي قار بطلق ناري بقضاء سيد دخيل . وذكر المصدر لشبكة اخبار الناصرية ان مسلحين مجهولين يستقلون عجلة اطلقوا النار على منزل عضو مجلس المحافظة احمد سليم مساء الأحد. واضاف، ان القوات الامنية تواجدت...

