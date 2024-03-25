إيطاليا تسقط الإكوادور وديا

2024-03-25 02:00:03 - المصدر: واع

متابعة - واعانتصر المنتخب الإيطالي على نظيره الإكوادوري وديًا، بنتيجة (2-0)، على ملعب ريد بول أرينا في ألمانيا، مساء الأحد.أحرز لورينزو بيليجريني ونيكولو باريلا هدفي المباراة بالدقيقتين 3 و90+4.الأزوري تحت قيادة المدرب لوتشيانو سباليتي، حقق مراده بعدما بدأ اللقاء بتشكيل مختلف تماما عن ذلك الذي لعب قبل أيام أمام فنزويلا.