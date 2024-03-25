إيطاليا تسقط الإكوادور وديا
2024-03-25 02:00:03 - المصدر: واع
متابعة - واع
انتصر المنتخب الإيطالي على نظيره الإكوادوري وديًا، بنتيجة (2-0)، على ملعب ريد بول أرينا في ألمانيا، مساء الأحد.
أحرز لورينزو بيليجريني ونيكولو باريلا هدفي المباراة بالدقيقتين 3 و90+4.
الأزوري تحت قيادة المدرب لوتشيانو سباليتي، حقق مراده بعدما بدأ اللقاء بتشكيل مختلف تماما عن ذلك الذي لعب قبل أيام أمام فنزويلا.
انتصر المنتخب الإيطالي على نظيره الإكوادوري وديًا، بنتيجة (2-0)، على ملعب ريد بول أرينا في ألمانيا، مساء الأحد.
أحرز لورينزو بيليجريني ونيكولو باريلا هدفي المباراة بالدقيقتين 3 و90+4.
الأزوري تحت قيادة المدرب لوتشيانو سباليتي، حقق مراده بعدما بدأ اللقاء بتشكيل مختلف تماما عن ذلك الذي لعب قبل أيام أمام فنزويلا.