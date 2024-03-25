لابورتا يوضح آخر تطورات صفقتي كانسيلو وفيليكس

2024-03-25 08:24:03 - المصدر: واع

متابعة – واعأكد خوان لابورتا رئيس برشلونة، رغبة ناديه في ضم الثنائي البرتغالي جواو كانسيلو المعار من مانشستر سيتي، وجواو فيليكس المعار من أتلتيكو مدريد بشكل نهائي.وتعاقد برشلونة مع فيليكس وكانسيلو، على سبيل الإعارة، في الصيف الماضي، ويسعى الآن للحصول عليهما بشكل نهائي.وقال لابورتا، في تصريحات أبرزتها صحيفة "سبورت" الكتالونية، حول الصفقتين: "حالتهما متشابهة تمامًا، لكن العملية مع كانسيلو أكثر تقدمًا من حيث السعر".وأضاف: "أما مع جواو فيليكس، لم يتم تحديد السعر بعد، ونحن في انتظار موقف أتلتيكو مدريد".وتابع: "نريد أن يبقى فيليكس في برشلونة، فهو يتمتع بموهبة استثنائية، ونريد أيضًا بقاء كانسيلو، لقد أصبح لاعبًا أساسيًا".وختم: "نحن على استعداد للإبقاء عليهما، إما من خلال صيغة إعارة بسعر شراء ثابت، أو من خلال تجديد إعارتهما لموسم آخر".