ادارة ريال مدريد تجهز عرضا جديدا للمتألق كروس

2024-03-25 08:24:03 - المصدر: واع

متابعة - واعاكد فابريزيو رومانو خبير سوق الانتقالات في أوروبا عبر يوتيوب ان هناك تفاؤل في ريال مدريد بالحفاظ على الالماني توني كروس وتجديد تعاقده لمدة موسم آخر على الأقل.وأضاف: "ريال مدريد واثق وينتظر فقط أن يتخذ توني كروس قراره النهائي بشأن مستقبله".وتابع: "النادي الإسباني يرى أنها فرصة جيدة للاحتفاظ به لموسم آخر".وعاد توني كروس من الاعتزال الدولي ليشارك مع منتخب ألمانيا ضمن الاستعدادات لبطولة يورو 2024 حيث صنع الهدف الأول في ودية فرنسا بعد 7 ثوان وفاز المانشافت 2-0.