الذهب يرتفع أمام تراجع الدولار وآمال خفض سعر الفائدة الأمريكي

2024-03-25 08:40:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الاثنين، مع تجدد الرهانات على خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي البنك المركزي الأمريكي، أسعار الفائدة في يونيوحزيران المقبل، ونتيجة لتراجع الدولار مما عزز من جاذبية المعدن الأصفر. وبحلول الساعة 03:50 بتوقيت جرينتش، ارتفع السعر الفوري للذهب 0.4٪؜ إلى 2172.09 دولاراً للأوقية، كم صعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.6٪؜ إلى 2173.40 دولاراً للأوقية. وانخفض الدولار 0.1٪؜ أمام منافسيه، مما يجعل الذهب أقل تكلفة على حائزي العملات الأخرى. وما تزال الأسواق تتطلع إلى تخفيضات وشيكة في أسعار الفائدة من بنك الاحتياطي الفيدرالي، ويبدو أن شهر يونيوحزيران هو الوقت الأكثر احتمالاً، حيث من المتوقع أن يضغطوا على الزناد لخفض سعر الفائدة الأول. وارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق يوم الخميس بعد أن أشار صناع السياسة في بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى أنهم ما زالوا يتوقعون خفض أسعار الفائدة بمقدار ثلاثة أرباع نقطة مئوية بحلول نهاية عام 2024 على الرغم من قراءات التضخم المرتفعة الأخيرة. وربحت الفضة في المعاملات الفورية 0.2٪؜ إلى 24.71 دولاراً للأوقية، وصعد البلاتين 1 إلى 902.60 دولار وصعد البلاديوم 1.4 إلى 999.79 دولاراً.