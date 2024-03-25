بيونغ يانغ: رئيس وزراء اليابان طلب عقد قمة مع كيم جونغ أون

2024-03-25 08:48:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ طلب رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا عقد قمة مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، حسبما أعلنت شقيقة كيم، اليوم الإثنين. وأضافت كيم يو جونغ، في بيان نقلته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أن أي اجتماع لن يحدث على الأرجح دون تغيير في سياسات طوكيو. وقالت كيم يو جونغ إن “كيشيدا عبر مؤخرا […]

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