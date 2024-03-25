2024-03-25 08:48:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة، الاثنين، بفعل مخاوف من شح الإمدادات العالمية جراء تصاعد الصراع في الشرق الأوسط، والحرب بين روسيا وأوكرانيا، في حين أدى تقلص عدد منصات التنقيب عن النفط الأميركية إلى فرض ضغوط تصاعدية على الأسعار. وقال هيرويوكي كيكوكاوا، رئيس (إن.إس.تريدنج) وهي وحدة تابعة لشركة نيسان للأوراق المالية، “تصاعد […]

ظهرت المقالة ارتفاع أسعار النفط وسط تزايد المخاوف بشأن الإمدادات أولاً على ايرث نيوز.