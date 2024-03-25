ديالى.. مياه الأمطار تمليء سد الوند لأقصى حد

2024-03-25 09:32:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أدت الامطار الغزيرة في الايام الاخيرة الى امتلاء سد الوند في قضاء خانقين التابع لمحافظة ديالى، شرقي البلاد. سد الوند يقع على نهر الوند جنوب شرق خانقين ويبعد عن الحدود العراقية الإيرانية بمسافة 6 كم، وهو سد املائي ترابي ذو لب طيني بطول 1342 متراً وارتفاع 24 متراً. وقال مدير السد أحمد وسين الدلوي: شهدنا في الايام الاخيرة أمطاراً غزيرة، وخلال الساعات الاخيرة بلغت مستويات الامطار في خانقين نحو 22 ملم، ومن المتوقع ان تصل اليوم الاثنين 25 اذار 2024 الى 50 ملم. واشار الدلوي الى أنه وخلال الموجة الاخيرة من الامطار وصل نحو 20 مليون متر مكعب من المياه من خارج الحدود، مردفاً: وصل مستوى المياه في السد الان الى اقصى حد له. تبلغ الطاقة الاستيعابية لسد الوند 38 مليون متر مكعب. بخصوص المياه الزائدة عن السد، أوضح الدلوي أنه يتم تصريف الباقي الى حمرين، كما أن تصريف مياه الاسالة والري الى الاهالي مفتوح، حيث يتم ارسال 20 متراً مكعباً في الثانية، بواقع 5 أمتار مكعبة الى الزراعة والري، والـ 15 الاخرى الى سد حمرين. مدير سد الوند، أكد أن الاوضاع جيدة، ونأمل ان نعبر بهذه المستويات من المياه الصيف المقبل بطريقة جيدة، منوهاً الى أنه كلما تتأخر الامطار تكفينا المياه بشكل مناسب وتقلل من فترة الصيف. وشهدت كافة محافظات العراق منذ نحو اسبوع امطاراً غزيرة. يشار الى أن المساحة السطحية لبحيرة الوند تبلغ 6.200.000 متر مربع. في بداية سنة 2013 بدأ السد مرحلة التشغيل، وتكمن أهمية السد في حماية خانقين من الفيضانات والسيول الي تأتي من أعالي النهر. وضع حجر الاساس للسد عام 2010 وقامت شركة الرافدين العامة بانشاء السد، ومن ثم افتتح عام 2013 وتجاوزت كلفته 28 مليار دينار.