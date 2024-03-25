بعد تسرب الأمطار.. هل تأثرت الملاحة الجوية في مطار بغداد؟

2024-03-25 09:32:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أكدت وزارة النقل العراقية، بعد تسرب مياه الامطار الى مفاصل مطار بغداد الدولي، إن حركة الطيران لم تتأثر. وذكرت الوزارة في بيان تلقته الاقتصاد نيوز، ان وزير النقل رزاق محيبس السعداوي، وضع الجهات المعنية في مطار بغداد الدولي، بحالة تأهب تام، لمواجهة اية تداعيات تتسبب في عرقلة حركة الطيران. ونوّه البيان الى رفع حالة الاستعداد القصوى بكافة المطارات العراقية لفرق الطوارئ، من أجل مواجهة سقوط الأمطار، ولتجنب عرقلة سير العمل وللحفاظ على انسيابية وانتظام الحركة الجوية بالمطارات. الوزارة أضافت في بيانها ان الجهات المعنية في مطار بغداد الدولي تتابع تأثير الطقس على موقف الرحلات أولا بأول، مؤكدة أن الوزارة تحرص على الحفاظ على مواعيد الرحلات الجوية واستمرار حركة الطيران، وان ما حصل من تسرب لمياه الأمطار داخل إحدى قاعات المطار، تمت معالجته، في الوقت الذي تواصل فيه الوزارة أعمال الصيانة والتأهيل لاسيما في صالات المسافرين، برغم انها لم يمض على تسلمها إدارة المطارات سوى فترة وجيزة، حققت خلالها فارقاً ملحوظاً في مستوى الخدمات المقدمة للمسافرين. ونوّه البيان الى تشكيل فريق جهد خدمي داخل مطار بغداد الدولي، لمعالجة اية تداعيات قد تتسبب فيها مياه الأمطار، مؤكداً ان حركة الطيران في المطار لم تتأثر بشكل سلبي بسبب الأمطار الغزيرة. يشار الى ان هيئة الأحوال الجوية العراقية اعلنت، في وقت سابق، أن العراق على موعد مع موجة مطرية.