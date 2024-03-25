اخبار العراق الان

الرئيسيةايرث نيوزعامة › بيان مطول من وزارة النفط ردا على رابطة “ابيكور” حول تصدير النفط وتشويه الحقائق

بيان مطول من وزارة النفط ردا على رابطة “ابيكور” حول تصدير النفط وتشويه الحقائق

بيان مطول من وزارة النفط ردا على رابطة “ابيكور” حول تصدير النفط وتشويه الحقائق
بيان مطول من وزارة النفط ردا على رابطة “ابيكور” حول تصدير النفط وتشويه الحقائق
2024-03-25 09:40:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ اصدرت وزارة النفط الاتحادية اليوم الاثنين بيانا مطولا ردا على رابطة “ابيكور” في كردستان حول تصدير النفط وتشويه بعض الحقائق. ادناه نص البيان: اطلعت وزارة النفط الاتحادية على بيان صادر عن جهة تطلق على نفسها (رابطة صناعة النفط في كردستان (ابيكور) مؤرخ في 23/3/2024، وقد تضمن البيان تشويهاً للحقائق وعدداً من المغالطات.وبصدد ذلك، […]

ظهرت المقالة بيان مطول من وزارة النفط ردا على رابطة “ابيكور” حول تصدير النفط وتشويه الحقائق أولاً على ايرث نيوز.

واصل المتابعة على ايرث نيوز