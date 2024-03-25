2024-03-25 09:40:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ اصدرت وزارة النفط الاتحادية اليوم الاثنين بيانا مطولا ردا على رابطة “ابيكور” في كردستان حول تصدير النفط وتشويه بعض الحقائق. ادناه نص البيان: اطلعت وزارة النفط الاتحادية على بيان صادر عن جهة تطلق على نفسها (رابطة صناعة النفط في كردستان (ابيكور) مؤرخ في 23/3/2024، وقد تضمن البيان تشويهاً للحقائق وعدداً من المغالطات.وبصدد ذلك، […]

ظهرت المقالة بيان مطول من وزارة النفط ردا على رابطة “ابيكور” حول تصدير النفط وتشويه الحقائق أولاً على ايرث نيوز.