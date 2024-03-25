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الصحة توجه دعوة لخريجي كليات الصيدلة الراغبين بالتعيين على ملاك الوزارة

الصحة توجه دعوة لخريجي كليات الصيدلة الراغبين بالتعيين على ملاك الوزارة
الصحة توجه دعوة لخريجي كليات الصيدلة الراغبين بالتعيين على ملاك الوزارة
2024-03-25 09:42:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -  


 

تنفيذاً لتوجيهات السيد وزير الصحة الدكتور صالح مهدي الحسناوي المحترم تدعو دائرة التخطيط وتنمية الموارد خريجي الجامعات العراقية من كليات الصيدلة خريجي العام الدراسي 2022-2023 الراغبين بالتعيين على ملاك وزارتنا بملئ الاستمارة الالكترونية الاحصائية على الرابط ادناه:

https://soft.moh.gov.iq/2024/pharmacists_al_2024_insideiraq_5m7p3

تبقى الاستمارة مفتوحة لمدة (30) يوم ولغرض الاستفسار يرجى مراسلتنا في حقل الاستفسارات داخل الرابط وسيتم الرد عليكم بأسرع وقت

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