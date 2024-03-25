الصحة توجه دعوة لخريجي كليات الصيدلة الراغبين بالتعيين على ملاك الوزارة

2024-03-25 09:42:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -





تنفيذاً لتوجيهات السيد وزير الصحة الدكتور صالح مهدي الحسناوي المحترم تدعو دائرة التخطيط وتنمية الموارد خريجي الجامعات العراقية من كليات الصيدلة خريجي العام الدراسي 2022-2023 الراغبين بالتعيين على ملاك وزارتنا بملئ الاستمارة الالكترونية الاحصائية على الرابط ادناه:

https://soft.moh.gov.iq/2024/pharmacists_al_2024_insideiraq_5m7p3

تبقى الاستمارة مفتوحة لمدة (30) يوم ولغرض الاستفسار يرجى مراسلتنا في حقل الاستفسارات داخل الرابط وسيتم الرد عليكم بأسرع وقت