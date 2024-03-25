2024-03-25 09:54:09 - المصدر: منصة إيشان

في خطوةٍ غير مسبوقةٍ منذ تأسيس الدولة العراقيَّة الحديثة، تتجه الحكومة لدعم صناعة العتاد والأسلحة المحليَّة عن طريق الاستثمار، بينما أبدت اللجنة الماليَّة النيابيَّة دعم الإنتاج الوطني على حساب المستورد، داعية إلى ضرورة دعم المنتج الوطني والتشجيع على إنجاز تلك المشاريع للوصول إلى الاكتفاء الذاتي. وقال رئيس هيئة التصنيع الحربي المهندس مصطفى عاتي حسن: […]

ظهرت المقالة مصانع جاهزة للافتتاح: العراق يسعى لتوسيع مجال صناعة الأسلحة بزج “القطاع الخاص” في استثماراته أولاً على Eishan.