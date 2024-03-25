أسعار النفط ترتفع بسبب مخاوف من شح الإمدادات العالمية 

2024-03-25 09:54:09 - المصدر: منصة إيشان

ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة، اليوم الاثنين، بفعل مخاوف من شح الإمدادات العالمية جراء تصاعد الصراع في الشرق الأوسط والحرب بين روسيا وأوكرانيا. في المقابل، أدى تقلص عدد منصات التنقيب عن النفط الأمريكية إلى فرض ضغوط تصاعدية على الأسعار، وفق “رويترز”. وبحلول الساعة 00:29 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 24 […]

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