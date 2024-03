2024-03-25 10:08:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:أقدم العشرات من محتجي شريحة العمل وذوي الاحتياجات الخاصة للتظاهر اليوم وغلق مبنى ديوان المحافظة للاسراع باطلاق توزيع قطع الاراضي السكنية,وذكر شهود عيان الشبكة اخبار الناصرية ان المحتجين تجمعو صباح اليوم الاثنين امام مبنى ديوان محافظة ذي قار وقاموا باغلاق المبنى.واضاف الشهود انهم طالبوا الاسراع باطلاق التخصيص من...

The post محتجون من شريحة العمال يتظاهرون في الناصرية حول قطع الاراضي ويغلقون مبنى ديوان المحافظة appeared first on شبكة اخبار الناصرية.