عضو مجلس ذي قار احمد سليم يصف عملية استهداف منزله بالجبان ويستمر بمواصلة محارية الفاسدين

2024-03-25 10:08:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:قال عضو مجلس محافظة ذي قار أحمد سليم الابراهيمي الذي تم استهداف منزله مساء امس ان اي محاول استهداف له لن تثنيه في مواصلة عملية الاصلاح والوقوف بوجه المفسدين.وذكر الابراهيمي في بيان تابعته شبكة اخبار الناصرية ان “العمل الارهابي الجبان الذي طال منزلنا لن يثني موقفنا من مواصلة...

