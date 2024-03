2024-03-25 10:08:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:قالت مديرية بيئة ذي قار انها اجرت كشفا ميدانيا لمناطق الاهوار في قضاء الجبايش لمعرفة مدى استفادة الاهوار من الامطار.وذكر مدير البيئة الدكتور محسن عزيز لشبكة اخبار الناصرية ان ارتفاع منسوب مياه الفرات انعكس على واقع الاهوار بارتفاع طفيف بالمغذيات المائية.واضاف، ان هذا الارتفاع جاء نتيجة الامطار الاخيرة...

The post بيئة ذي قار: الامطار الاخيرة اسهمت في زيادة طفيفة بمغذيات الاهوار appeared first on شبكة اخبار الناصرية.