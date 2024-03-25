بعد موجة هي الأكبر من نوعها.. عودة "السيول" في 6 وديان شرق العراق

2024-03-25 10:42:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - ديالى

اكد مسؤول محلي في محافظة ديالى، اليوم الاثنين (25 اذار 2024)، عودة تدفق السيول في 6 وديان شرق العراق بعد موجة امطار غزيرة استمرت 5 ساعات.

وقال مدير ناحية قزانية (94كم شرق بعقوبة) مازن الخزاعي في حديث لـ "بغداد اليوم"، ان "موجة امطار غزيرة استمرت قرابة 5 ساعات ضربت الشريط الحدودي العراقي- الإيراني هي الأكبر من نوعها ما أدى الى اندفاع سيول جارفة في 6 وديان حدودية بالوقت الحالي منذ ساعات الفجر الاولى".

وأضاف الخزاعي، ان "قوة تدفق السيول ضمن نطاق السيطرة ولا توجد اي مخاطر في غرق 20 من القرى الحدودية القريبة من مسارات الوديان"، مؤكدا ان "خلية الازمة الحكومية تراقب الوضع عن كثب بالوقت الحالي وستتخذ اي قرارات في حال حصول اي تطورات".

واشار الى ان "الطرق الحدودية بين ديالى وواسط لا تزال مفتوحة دون اي قطوعات بالوقت الحالي".

وشهدت العديد من المحافظات العراقية من بينها العاصمة بغداد يوم امس الاحد، موجة امطار غزيرة تسببت في غرق الشوارع ما أدى الى اعلان الحكومات المحلية في اغلب المحافظات تعطيل دوام المدارس لهذا اليوم.



