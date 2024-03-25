فتح باب التعيينات لخريجي كليات الصيدلة على ملاك وزارة الصحة

2024-03-25 10:42:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين (25 آذار 2024)، فتح باب التعيينات لخريجي كليات الصيدلة على ملاك الوزارة.

وقالت الوزارة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إنه "تنفيذاً لتوجيهات وزير الصحة صالح مهدي الحسناوي، فأن دائرة التخطيط وتنمية الموارد تدعو خريجي الجامعات العراقية من كليات الصيدلة خريجي العام الدراسي 2022-2023 الراغبين بالتعيين على ملاك وزارتنا بملئ الاستمارة الالكترونية الاحصائية".

وأضافت ان "الاستمارة ستبقى مفتوحة لمدة (30) يوماً".

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