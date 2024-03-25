طقس العراق.. أمطار خفيفة وارتفاع في درجات الحرارة

2024-03-25 10:48:02 - المصدر: واع

بغداد – واع

أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الاثنين، عن تفاصيل حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت تساقطاً للأمطار وارتفاعاً في درجات الحرارة.

وذكر بيان للهيئة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "الطقس ليوم غد الثلاثاء، سيكون صحواً يتحول الى غائم جزئي ليلاً في المنطقتين الوسطى والجنوبية، أما في المنطقة الشمالية فسيكون الطقس غائماً جزئياً الى غائم مع أمطار خفيفة على أقسامها الجبلية، ودرجات الحرارة في المنطقة الشمالية تكون مقاربة لليوم السابق، وترتفع قليلاً في المنطقتين الوسطى والجنوبية من البلاد".

وأضاف أن "طقس يوم الأربعاء، سيكون غائماً جزئياً على العموم، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في المنطقتين الوسطى والشمالية، وترتفع قليلاً عن اليوم السابق في المنطقة الجنوبية".

وأشار إلى أن "يوم الخميس سيكون الطقس صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في المنطقتين الوسطى والجنوبية، وترتفع قليلاً عن اليوم السابق في المنطقة الشمالية".

وبين أن "الحالة الجوية المتوقعة ليوم الجمعة القادم، سيكون الطقس صحواً ويتحول تدريجياً الى غائم جزئي ليلاً، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً عن اليوم السابق في عموم البلاد".