النفط النيابية: أكبر مشكلات الكهرباء التجاوزات وتلكؤ المشاريع

2024-03-25 10:48:04 - المصدر: الاقتصاد نيوز

بينت لجنة النفط والغاز والثروات المعدنية النيابية ان مشكلة انقطاع التيار الكهربائي خلال الصيف المقبل ستكون حاضرة ولكن بصورة اقل مما عليه خلال السنوات السابقة، واوجزت المشاكل التي يعاني منها قطاع الكهرباء بأنها تتمثل بالتجاوز على التيار الكهربائي والمشاريع المتلكئة وعدم اطلاق التخصيصات من قبل وزارة المالية. وأوضح عضو اللجنة، صباح صبحي، في حديث لـالصباح تابعته الاقتصاد نيوز، ان الخطوات التي مضت بها الحكومة في قطاع الكهرباء جيدة وأدت إلى زيادة الطاقة الكهربائة، مستدركاً أن البلد مازال بحاجة إلى خطوات اقوى لان البنية التحتية للكهرباء لا تكفي لسد حاجة نصف البلد لمدة 24 ساعة في اليوم لذلك فان الانقطاع سوف يبقى لكنه سيكون بنسبة اقل. واضاف صبحي ان من أبرز مشاكل القطاع الكهربائي هي التجاوزات على الخطوط الرئيسية من بعض الجهات والمواطنين وكذلك المشاريع المتلكئة التي تحتاج إلى دفعات وبدون شك هذه المشكلة تحتاج إلى تعديل ومصادقة على الجداول المخصصة لمشاريع الكهرباء وهنا نحن نواجه مشكلة فنية متمثلة بالتلكؤ ومشكلة قانونية تشريعية وتنفيذية في وزارة المالية متمثلة باطلاق الأموال. وتابع: لا ننسى أيضاً ديون الغاز الايراني التي تبلغ عشرة مليارات دولار متراكمة إلى الان، هذا من جهة ومن جهة اخرى في البرنامج الحكومي الذي صادق عليه البرلمان يجب أن يكون عام 2025 عام الاكتفاء الذاتي من الغاز خاصة بعد ما عملت شركة توتل الفرنسية وشركات أخرى في انتاج الغاز في حقل عكاز والمنصورية، مبيناً أن كل هذه الحقول اذ ما تم انتهاء العمل بها خاصة في جولات التراخيص الخامسة سوف تنتهي مشكلة الغاز والهدر الموجود في حرق الغاز وسوف يكتفي العراق.