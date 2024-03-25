2024-03-25 10:48:04 - المصدر: الاقتصاد نيوز

اعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، الاستمارة الالكترونية الخاصة بتعيينات خريجي كليات الصيدلة . وقالت الوزارة في بيان تلقته الاقتصاد نيوز انه تنفيذاً لتوجيهات وزير الصحة صالح مهدي الحسناوي، فأن دائرة التخطيط وتنمية الموارد تدعو خريجي الجامعات العراقية من كليات الصيدلة خريجي العام الدراسي 20222023 الراغبين بالتعيين على ملاك وزارتنا بملئ الاستمارة الالكترونية الاحصائية على الرابط ادناه: https:soft.moh.gov.iq2024pharmacists_al_2024_insideiraq_5m7p3 وأضافت ان الاستمارة ستبقى مفتوحة لمدة 30 يوماً.