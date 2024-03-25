2024-03-25 10:54:08 - المصدر: قناة الثامنة

اعلنت وزارة النقل الاثنين رفع حالة الاستعداد القصوى بكافة المطارات العراقية لفرق الطوارئ. وقالت بيان للمكتب الإعلامي للوزارة ان وزير النقل رزاق محيبس السعداوي، وضع الجهات المعنية في مطار بغداد الدولي، بحالة تأهب تام ، لمواجهة اية تداعيات تتسبب في عرقلة حركة الطيران. واضاف البيان أنه بتوجيه عاجل من قبل الوزير ، تم رفع حالة الاستعداد القصوى بكافة المطارات العراقية لفرق الطوارئ ، من أجل مواجهة سقوط الأمطار ، ولتجنب عرقلة سير العمل وللحفاظ على انسيابية وانتظام الحركة الجوية بالمطارات. واشار الى ان الجهات المعنية في مطار بغداد الدولي تتابع تأثير الطقس على موقف الرحلات أولا بأول، مؤكدا أن الوزارة