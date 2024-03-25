السوداني: المباشرة بتمويل الإقليم وفق قرار المحكمة الاتحادية

2024-03-25 10:54:08 - المصدر: قناة الثامنة

اعلن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، المباشرة بتمويل اقليم كوردستان على وفق قرار المحكمة الاتحادية بهذا الشأن. وقال بيان لمكتبه ان السوداني استقبل أعضاء مجلس النوّاب عن كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني النيابية، بحضور وزيري البيئة والعدل، وجرى، خلال اللقاء، بحث الأوضاع العامة في عموم البلاد، وإجراءات الحكومة التي تهدف إلى تطوير قطاع الاقتصاد، وجهودها في تحسين الخدمات وضمان العيش الكريم للمواطنين في جميع أنحاء العراق، وفق ما تضمنه البرنامج الحكومي من أولويات في هذا الجانب. وشهد اللقاء، بحسب البيان تأكيد ضرورة تكامل العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وأهمية التنسيق المستمر من أجل تشريع القوانين التي تدعم عمل الحكومة، وتعالج