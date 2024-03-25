2024-03-25 10:56:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أكد النائب صلاح زيني التميمي اليوم الاثنين، ان استمرار مثنى التميمي بمنصب محافظ ديالى مخالفة قانونية صريحة. وذكر التميمي في بيان تلقته ايرث نيوز، ان “الكتاب الذي روجت له وسائل التواصل الاجتماعي حول استمرار عضو مجلس محافظة ديالى مثنى التميمي المحافظ السابق في تصريف الأمور اليومية للمحافظة حسب كتاب الدائرة القانونية للأمانة العامة […]

ظهرت المقالة نائب: استمرار مثنى التميمي بمنصب محافظ ديالى مخالفة قانونية صريحة أولاً على ايرث نيوز.