2024-03-25 11:00:10 - المصدر: منصة إيشان

توقعت هيئة الأنواء الجوية، الاثنين، حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما لفتت إلى انحسار تساقط الأمطار وسط وجنوب البلاد، خلال الأيام المقبلة. وذكر بيان للهيئة، أن “الطقس ليوم غد الثلاثاء، سيكون صحواً يتحول الى غائم جزئي ليلاً في المنطقتين الوسطى والجنوبية، أما في المنطقة الشمالية فسيكون الطقس غائماً جزئياً الى غائم مع أمطار خفيفة […]

ظهرت المقالة طقس العراق: الأمطار تنحسر والحرارة ترتفع خلال الأيام الثلاثة المقبلة أولاً على Eishan.