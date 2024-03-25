كركوك.. معلمون ومدرسون كورد يتظاهرون بسبب الرواتب المتأخرة

2024-03-25 11:42:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تظاهر العشرات من معلمي ومدرسي الدراسة الكوردية أمام مديرية تربية كركوك، يوم الاثنين، وطالبوا الحكومة الاتحادية بإطلاق رواتبهم المتأخرة منذ أشهر.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن المتظاهرين طالبوا أيضاً بنقل ملاكهم إلى وزارة التربية، لضمان استمرار صرف رواتبهم، كما دعوا رئيس الوزراء ووزارة المالية الاتحادية إلى "توطين رواتبهم وضمان صرفها".

وفي السياق، قال مدير قسم الدراسة الكوردية بتربية كركوك، كامران علي، لوكالة شفق نيوز، إن "رواتب المعلمين والمدرسين للشهر الثاني من العام الحالي ستصرف خلال يومين، وهناك مباحثات بين بغداد والإقليم لحلحلة هذه المشكلات".

وأضاف علي، أن "هناك 9 آلاف معلم ومدرس وموظف على ملاك قسم الدراسة الكوردية، وبحدود 535 مدرسة ابتدائية ومتوسطة وإعدادية يدرسون آلاف الطلبة، لذا فإن الجميع هنا مع ضمان استمرار صرف الرواتب".