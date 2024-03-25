2024-03-25 11:48:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ بعث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو برسالة إلى الوزراء في حزبه، الليكود، مفادها أنه لن يتخلى عن مشروع قانون الحريديم المثير للجدل، حسبما ذكرت هيئة الإذاعة العامة “كان”. وأفادت بأن نتنياهو أبلغهم بأنه بدون القانون لن تكون هناك حكومة، مشيرة إلى أنه مع اقتراب الموعد النهائي لتقديم تشريع جديد، قال وزير الدفاع يوآف […]

ظهرت المقالة نتنياهو يهدد الوزراء: لا حكومة دون إقرار مشروع قانون الحريديم أولاً على ايرث نيوز.