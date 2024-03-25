2024-03-25 11:48:02 - المصدر: واع

بغداد - واعيتوجه وفد منتخب المبارزة على الكراسي اليوم الاثنين، إلى العاصمة البولندية وارشو للدخول في معسكر تدريبي يستمر لغاية الثامن من نيسان المقبل، تحضيراً للمشاركة في البطولة الآسيوية التي تستضيفها تايلند في الشهر ذاته وتعد مؤهلة لبارالمبياد باريس الصيف المقبل.وقال الأمين المالي لاتحاد المبارزة على الكراسي سعد محمد، في تصريح لصحيفة( الصباح) تابعته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن " معسكر بولندا سيكون محطة تحضيرية مهمة قبل خوض معترك بطولة تايلند الآسيوية التي ستقام في العشرين من شهر نيسان المقبل وتستمر عدة أيام بمشاركة منتخبات العراق والكويت والصين وكوريا الجنوبية واليابان والهند وتايوان وماليزيا إضافة إلى البلد المنظم".وأضاف محمد أن" أهمية التواجد في هذا السباق تأتي لجمع المزيد من النقاط والحفاظ على التصنيف الدولي"، موضحاً أن" اختيار وارشو دوناً عن بقيةالعواصم الأخرى لإقامة هذا التجمع الخارجي كون بولندا تعد من البلدان المتطورة في اللعبة وقد سبق ذلك تنسيق بروتوكولي مع اتحاد هذا البلد لتوفير اللقاءات الودية مع لاعبي المنتخبات الوطنية إضافة إلى رفع اللياقة البدنية من خلال تكثيف الوحدات التدريبية".