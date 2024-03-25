رغم غزارة الأمطار.. إدارة سد دوكان تستبعد امتلاءه بالمياه هذا العام (صور)

2024-03-25 11:48:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ استبعد مدير سد دوكان في السليمانية، كوجر جمال، يوم الاثنين، امتلاء السد إلى آخره بالمياه، على الرغم من الأمطار الغزيرة التي هطلت خلال العام الحالي.

وقال جمال لوكالة شفق نيوز، إن "الأمطار التي هطلت خلال الأيام القليلة الماضية لم تتجاوز معدل 33ملم فقط، ما أسهم بارتفاع منسوب المياه في السد بمقدار 43 سنتيمتراً خلال اليومين الماضيين، لتغمر ما نسبته 40% من حوض السد".

وأضاف "لا نتوقع امتلاء السد بالمياه هذا العام، إذ أن قدرته التخزينية تبلغ سبعة مليارات متر مكعب في حين يبلغ إجمالي المياه المخزنة حالياً نحو ثلاثة مليارات متر مكعب".

وبين جمال أنه "في نفس هذا الوقت من العام الماضي بلغت كميات المياه في السد نحو 43%، ما يعني أننا بحاجة إلى 3% لكي نصل إلى مستوى مياه في العام الماضي".