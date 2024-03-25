الذهب يلمع مع آمال بخفض أسعار الفائدة في يونيو وهبوط الدولار

2024-03-25 11:56:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الاثنين، مع تجدد الرهانات على أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي البنك المركزي الأميركي سيبدأ في خفض أسعار الفائدة في يونيوحزيران ومع انخفاض الدولار مما عزز جاذبية المعدن الأصفر. وبحلول الساعة 06:48 بتوقيت غرينتش، ارتفع الذهب 0.1 إلى 2166.39 دولار للأونصة. وصعدت العقود الآجلة الأميركية للذهب 0.4 بالمئة إلى 2167.70 دولار للأونصة. وانخفض الدولار 0.1 مقابل العملات الأخرى مما يجعل الذهب أقل تكلفة بالنسبة لحائزي تلك العملات، بحسب رويترز. وقال تيم ووترر كبير محللي السوق في شركة كيه.سي.إم للتجارة لا تزال البيئة جيدة تماما على ما يبدو بالنسبة لأسواق المعادن النفيسة. وأضاف لا تزال الأسواق تتطلع إلى قيام مجلس الاحتياطي الفيدراي بخفض وشيك لأسعار الفائدة. ويبدو أن يونيوحزيران هو الشهر الأكثر احتمالا لبدء أول خفض لأسعار الفائدة. وارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق يوم الخميس بعدما أشار صناع السياسة في مجلس الاحتياطي الفيدراي إلى أنهم ما زالوا يتوقعون خفض أسعار الفائدة بمقدار ثلاثة أرباع نقطة مئوية بحلول نهاية عام 2024 رغم أحدث البيانات التي أظهرت ارتفاع التضخم. ويقلل خفض أسعار الفائدة من تكلفة الفرصة البديلة لحائزي الذهب. ووفقا لأداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي، يتوقع المتعاملون في السوق بنسبة 74 الآن أن يبدأ الاحتياطي الاتحادي في خفض أسعار الفائدة في يونيوحزيران. وينتظر المستثمرون الآن بيانات مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي في الولايات المتحدة المقرر صدورها يوم الجمعة لمعرفة ما إذا كان ذلك قد يغير توقعات المركزي الأميركي بخفض أسعار الفائدة ثلاث مرات هذا العام. ويقول وانغ تاو المحلل الفني لدى رويترز إن الذهب قد يكسر حاجز 2161 دولارا للأونصة وينخفض ​​​​إلى نطاق يترواح من 2147 دولارا إلى 2152 دولارا. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 إلى 24.62 دولار للأونصة. وارتفع البلاتين 0.2 إلى 896.23 دولار للأونصة. وصعد البلاديوم 0.8 إلى 993.37 دولار للأونصة.